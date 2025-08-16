Sicurezza, tre arresti in poche ore a Ferragosto: la Polizia interviene tra Borgoratti e Rapallo

Un doppio intervento a Genova e un’operazione a Rapallo hanno portato la Polizia di Stato ad arrestare tre giovani stranieri nel giro di poche ore a Ferragosto. Gli episodi, distinti tra loro, si sono verificati nel pomeriggio del giorno festivo e hanno coinvolto agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Polfer di Chiavari, con il supporto del Commissariato di Rapallo.

Furto aggravato – In via Borgoratti gli agenti hanno fermato un algerino di 29 anni e un marocchino di 18, accusati di aver strappato una catenina d’oro dal collo di un uomo nei pressi dell’Ospedale San Martino. Dopo aver tentato la fuga su un autobus, i due sono stati individuati grazie alla descrizione fornita dalla vittima, che era riuscita a recuperare il gioiello con l’aiuto di un passante. Nella perquisizione, gli agenti hanno trovato in possesso del 18enne un coltello e un cacciavite nascosti negli slip. Entrambi sono stati arrestati e denunciati anche per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano.

Aggressione in stazione – A Rapallo, invece, un 18enne algerino è stato arrestato per lesioni personali, resistenza, minacce e danneggiamento. Seduto su una panchina in stazione, il giovane è apparso alterato agli agenti intervenuti. Portato in Questura, ha colpito un macchinario per l’identificazione e ha aggredito un poliziotto con un calcio, causando una prognosi di cinque giorni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.