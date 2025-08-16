Cronaca

Sicurezza, tre arresti in poche ore a Ferragosto: la Polizia interviene tra Borgoratti e Rapallo

di Simone Galdi

Due furti e un’aggressione in due distinti episodi a Genova e Rapallo

Un doppio intervento a Genova e un’operazione a Rapallo hanno portato la Polizia di Stato ad arrestare tre giovani stranieri nel giro di poche ore a Ferragosto. Gli episodi, distinti tra loro, si sono verificati nel pomeriggio del giorno festivo e hanno coinvolto agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Polfer di Chiavari, con il supporto del Commissariato di Rapallo.

Furto aggravato – In via Borgoratti gli agenti hanno fermato un algerino di 29 anni e un marocchino di 18, accusati di aver strappato una catenina d’oro dal collo di un uomo nei pressi dell’Ospedale San Martino. Dopo aver tentato la fuga su un autobus, i due sono stati individuati grazie alla descrizione fornita dalla vittima, che era riuscita a recuperare il gioiello con l’aiuto di un passante. Nella perquisizione, gli agenti hanno trovato in possesso del 18enne un coltello e un cacciavite nascosti negli slip. Entrambi sono stati arrestati e denunciati anche per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano.

Aggressione in stazione – A Rapallo, invece, un 18enne algerino è stato arrestato per lesioni personali, resistenza, minacce e danneggiamento. Seduto su una panchina in stazione, il giovane è apparso alterato agli agenti intervenuti. Portato in Questura, ha colpito un macchinario per l’identificazione e ha aggredito un poliziotto con un calcio, causando una prognosi di cinque giorni.

