Sicurezza stradale, a Bologna una campagna per sensibilizzare i giovani alla guida responsabile

È stata presentata in Bologna, in Piazza Maggiore, la campagna di sensibilizzazione “Sulla strada: stop al passato. Sii presente. Vivi il futuro”, promossa dall’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani tra i 18 e i 29 anni e punta a diffondere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti alla guida, con particolare attenzione ai rischi legati a distrazione, stanchezza e consumo di alcol.

Durante l’evento è stato installato un simulatore che ha permesso ai partecipanti di sperimentare gli effetti della distrazione e di assistere alla simulazione di un crash test, per comprendere meglio l’importanza dei dispositivi di sicurezza come airbag, cinture e seggiolini. Alla campagna partecipano anche content creator, coinvolti per diffondere il messaggio attraverso i social e avvicinare il pubblico più giovane.

Alla presentazione hanno preso parte l’assessora regionale alla Mobilità Irene Priolo, il presidente dell’Osservatorio Marco Pollastri e l’assessore alla mobilità del Comune di Bologna Michele Campaniello. Tutti hanno sottolineato come sia fondamentale educare i giovani a una guida responsabile, ricordando che la sicurezza stradale dipende dalle scelte quotidiane di ciascuno.

Secondo i dati regionali, nel 2024 in Emilia-Romagna sono morti 35 giovani tra i 18 e i 29 anni a causa di incidenti stradali, mentre oltre 5.100 sono rimasti feriti. La distrazione è la causa principale degli incidenti, seguita dall’uso di sostanze, con molti episodi che avvengono nelle ore notturne.

L’obiettivo della campagna è quindi promuovere una cultura della sicurezza che metta al centro le persone e incoraggi comportamenti più responsabili per ridurre il numero di incidenti e vittime sulle strade.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.