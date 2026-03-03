Plenitude e Pininfarina collaborano per stazioni di ricarica elettrica più funzionali e dal design distintivo

Plenitude, tramite la controllata Plenitude On The Road, ha avviato una partnership strategica con Pininfarina, finalizzata a rivoluzionare il design delle proprie stazioni di ricarica per veicoli elettrici. L’obiettivo è ripensare gli spazi delle future installazioni, combinando estetica, funzionalità, semplicità d’uso, trasparenza e qualità dei servizi offerti agli e-driver.

Il progetto prevede la progettazione e lo sviluppo di nuove stazioni di ricarica, concepite come luoghi facilmente riconoscibili e adattabili ai diversi contesti urbani e territoriali. Saranno inoltre studiati servizi aggiuntivi per rendere più gradevole e utile il tempo di sosta degli utenti. Pininfarina curerà il design degli hub, concentrandosi sulla scelta dei materiali, sull’ergonomia e sull’integrazione armoniosa con l’ambiente circostante.

Questa collaborazione nasce dalla condivisione di valori comuni e dall’unione delle competenze di Plenitude nella tecnologia e di Pininfarina nell’architettura e nel design.

Tra le prime azioni della partnership vi è l’installazione di quattro punti di ricarica presso la sede Pininfarina di Cambiano (TO): due stazioni a corrente alternata (AC) fino a 22 kW e due a corrente continua (DC) fino a 50 kW. L’iniziativa si inserisce nel percorso ESG di Pininfarina e nel suo impegno verso la transizione ecologica.

Paolo Martini, Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e AD di Plenitude On The Road, ha dichiarato: “Collaborare con Pininfarina significa unire due realtà italiane di eccellenza. La tecnologia evolve rapidamente e questo progetto cambierà il modo in cui le persone vivono gli spazi di ricarica, offrendo soluzioni sempre più personalizzate e flessibili.”

Paolo Dellachà, AD di Pininfarina, ha aggiunto: “Con questa partnership vogliamo contribuire a trasformare la mobilità del futuro. Dalla nostra prima vettura elettrica negli anni ’70 fino alle recenti innovazioni di design, mettiamo le nostre competenze al servizio di soluzioni capaci di migliorare la vita delle persone. Insieme a Plenitude intendiamo rendere le stazioni di ricarica spazi accoglienti, facilmente identificabili e perfettamente integrati nel territorio, perché crediamo che il design sia un vero motore di progresso e cambiamento.”

