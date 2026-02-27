Ast Sicilia: avviso selezione 73 operatori a rischio sospensione, incontro con la Regione

Ieri si è svolta una riunione tecnica tra l’Assessorato dell’Economia, l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e la società Azienda Siciliana Trasporti (AST), alla presenza degli assessori Alessandro Dagnino e Alessandro Aricò, insieme al presidente di AST Luigi Genovese.

L’incontro ha permesso di fare il punto sullo stato di attuazione del percorso di riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’azienda, anche in considerazione del recente passaggio in-house.

Gli assessorati hanno sottolineato ad AST l’importanza di dare piena attuazione al piano di risanamento vigente, aggiornandolo per colmare eventuali disallineamenti precedentemente segnalati dall’Ufficio speciale partecipate, su indicazione della stessa azienda.

Contestualmente, AST è stata invitata ad adottare con urgenza azioni correttive per riallineare i costi, con particolare attenzione al costo del personale.

In risposta, l’azienda ha dichiarato la propria disponibilità a sospendere temporaneamente l’avviso di selezione per l’assunzione di 73 operatori di esercizio, al fine di approfondire il fabbisogno effettivo di personale e i criteri di reclutamento. La questione sarà discussa con priorità in Consiglio di Amministrazione.

"AST rappresenta un asset strategico per la Regione – affermano gli assessori Aricò e Dagnino – sia per la mobilità dei cittadini sia per la coesione socio-economica del territorio siciliano. Per questo ogni decisione deve essere coerente con i documenti di programmazione e con il percorso di rilancio e razionalizzazione della società. L’incontro odierno conferma l’impegno della Regione a garantire procedure solide, trasparenti e sostenibili, pienamente allineate alla strategia di rafforzamento del servizio pubblico, tutelando al contempo lavoratori e collettività"

