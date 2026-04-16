Sicurezza nei cantieri complessi: E.S.S.E.G. ospita il workshop nazionale di INAI
di Redazione
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Un workshop tecnico a livello nazionale dedicato alla gestione in sicurezza dei
cantieri complessi, con un focus speciﬁco sul rischio amianto e sulle più recenti innovazioni tecnologiche a
supporto degli operatori del settore. È quello che si è svolto stamane presso la sede di E.S.S.E.G. – Scuola
Edile Genovese di via Borzoli 61 A/B.
L’iniziativa, organizzata dall’INAIL – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti e Insediamenti Antropici, e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa si inserisce nell’ambito del
progetto di ricerca BRIC 2022 e ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento per imprese,
tecnici e professionisti impegnati quotidianamente nella gestione della sicurezza nei cantieri.
Oltre al workshop in presenza, hanno partecipato all’iniziativa anche funzionari e ufﬁci tecnici di diverse Asl
nazionali, dipartimenti Inail e Università collegati da remoto.
“E.S.S.E.G. è da sempre attenta al tema della sicurezza e per questo siamo particolarmente orgogliosi che
INAIL abbia scelto la nostra struttura per ospitare un momento di confronto così qualiﬁcato – dichiara il
presidente di E.S.S.E.G. Silverio Insogna. – Per una realtà come la nostra, che da oltre 80 anni si occupa di
formazione e sicurezza, il lavoro condiviso con gli enti preposti al controllo, alla gestione e alla soluzione
delle criticità rappresenta un elemento fondamentale, oltre che uno stimolo continuo a migliorare e
innovare”. "In questo senso - aggiunge Insogna - anche situazioni particolarmente complesse come quelle
emerse nei cantieri del Terzo Valico dei Giovi, caratterizzate dal ritrovamento di materiali contenenti amianto,
possono trasformarsi in opportunità positive: proprio da queste criticità è nato infatti un percorso di ricerca
che ha portato allo sviluppo di nuovi dispositivi di protezione a tutela dei lavoratori”.
Nel corso della mattinata sono stati affrontati temi centrali per il settore, a partire dalle attività di ricerca
condotte da INAIL sul rischio amianto, ﬁno allo stato dell’arte normativo, anche alla luce delle più recenti
direttive europee. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle criticità operative legate ai cantieri
complessi e alla gestione di manufatti difﬁcilmente individuabili, ambiti nei quali la prevenzione assume un
ruolo determinante. Tra i casi studio esaminati, anche l’esperienza concreta legate al Terzo Valico dei
Giovi, infrastruttura strategica che ha rappresentato un banco di prova signiﬁcativo per l’applicazione di
protocolli avanzati di sicurezza.
Elemento centrale dell’incontro è stato inoltre la presentazione di una soluzione innovativa sviluppata
nell’ambito della ricerca: una “Supermaschera” dotata di tecnologia di realtà aumentata - per la quale è
stato chiesto e ottenuto il brevetto per l’innovazione tecnologica - progettata per migliorare la protezione
delle vie respiratorie e supportare i lavoratori in contesti ad alto rischio, integrando sicurezza e strumenti
digitali avanzat
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