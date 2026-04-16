Sicurezza nei cantieri complessi: E.S.S.E.G. ospita il workshop nazionale di INAI

Un workshop tecnico a livello nazionale dedicato alla gestione in sicurezza dei

cantieri complessi, con un focus speciﬁco sul rischio amianto e sulle più recenti innovazioni tecnologiche a

supporto degli operatori del settore. È quello che si è svolto stamane presso la sede di E.S.S.E.G. – Scuola

Edile Genovese di via Borzoli 61 A/B.

L ’ iniziativa, organizzata dall ’ INAIL – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,

Prodotti e Insediamenti Antropici, e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa si inserisce nell ’ ambito del

progetto di ricerca BRIC 2022 e ha rappresentato un ’ importante occasione di aggiornamento per imprese,

tecnici e professionisti impegnati quotidianamente nella gestione della sicurezza nei cantieri.

Oltre al workshop in presenza, hanno partecipato all’iniziativa anche funzionari e ufﬁci tecnici di diverse Asl

nazionali, dipartimenti Inail e Università collegati da remoto.

“E.S.S.E.G. è da sempre attenta al tema della sicurezza e per questo siamo particolarmente orgogliosi che

INAIL abbia scelto la nostra struttura per ospitare un momento di confronto così qualiﬁcato – dichiara il

presidente di E.S.S.E.G. Silverio Insogna . – Per una realtà come la nostra, che da oltre 80 anni si occupa di

formazione e sicurezza, il lavoro condiviso con gli enti preposti al controllo, alla gestione e alla soluzione

delle criticità rappresenta un elemento fondamentale, oltre che uno stimolo continuo a migliorare e

innovare”. "In questo senso - aggiunge Insogna - anche situazioni particolarmente complesse come quelle

emerse nei cantieri del Terzo Valico dei Giovi, caratterizzate dal ritrovamento di materiali contenenti amianto,

possono trasformarsi in opportunità positive: proprio da queste criticità è nato infatti un percorso di ricerca

che ha portato allo sviluppo di nuovi dispositivi di protezione a tutela dei lavoratori”.

Nel corso della mattinata sono stati affrontati temi centrali per il settore, a partire dalle attività di ricerca

condotte da INAIL sul rischio amianto , ﬁno allo stato dell ’ arte normativo, anche alla luce delle più recenti

direttive europee. Un ’ attenzione particolare è stata dedicata alle criticità operative legate ai cantieri

complessi e alla gestione di manufatti difﬁcilmente individuabili, ambiti nei quali la prevenzione assume un

ruolo determinante. Tra i casi studio esaminati, anche l’esperienza concreta legate al Terzo Valico dei

Giovi , infrastruttura strategica che ha rappresentato un banco di prova signiﬁcativo per l ’ applicazione di

protocolli avanzati di sicurezza.

Elemento centrale dell ’ incontro è stato inoltre la presentazione di una soluzione innovativa sviluppata

nell ’ ambito della ricerca: una “ Supermaschera” dotata di tecnologia di realtà aumentata - per la quale è

stato chiesto e ottenuto il brevetto per l’innovazione tecnologica - progettata per migliorare la protezione

delle vie respiratorie e supportare i lavoratori in contesti ad alto rischio, integrando sicurezza e strumenti

digitali avanzat

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