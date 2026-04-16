Genova, asilo nido Girasole inagibile, bimbi saranno provvisoriamente trasferiti nella scuola "La Rondine"

"Per alleggerire i disagi delle famiglie, abbiamo individuato una nuova soluzione temporanea più idonea per la logistica quotidiana nella nuova scuola La Rondine di piazza Solari, dove sono stati appena conclusi i lavori del Pnrr, e che potrà accogliere le bambine e i bambini dell'asilo nido comunale Girasole, di via degli Orfani, vicino a via Canevari". Lo annuncia l'assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica e Coordinamento Pnrr, Massimo Ferrante, che, insieme all'assessora ai Servizi educativi, Rita Bruzzone, sta seguendo la vicenda dell'asilo Girasole. Nella scuola, lo scorso 26 marzo, si è verificato un distacco di intonaco, comportando la chiusura dell'edificio, dopo i sopralluoghi dei tecnici della Pubblica incolumità: a seguito delle verifiche dei Vigili del Fuoco, che non hanno escluso possibili danni strutturali, sono state disposte verifiche statiche che dovranno essere affidate dal Comune di Genova a ingegneri strutturisti, con possibili allungamenti nei tempi per il rientro delle bambine e dei bambini. "Consapevoli dei disagi alle famiglie – spiegano gli assessori Ferrante e Bruzzone – che in queste settimane hanno dovuto portare i propri figli a qualche chilometro di distanza dalla scuola di appartenenza, abbiamo deciso di proporre il trasferimento nella nuova scuola di piazza Solari, risolvendo così i lunghi trasferimenti a Quezzi e in piazza Galileo Ferraris. Una volta effettuato il collaudo della nuova struttura, a inizio maggio le bambine e i bambini del Girasole potranno quindi avere una sede decisamente più comoda nella nuova scuola, che saranno di fatto proprio loro a inaugurare".

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