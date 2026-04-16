Macchie gialle in mare? Arpal rassicura: “Sono solo pollini”

Le strane chiazze gialle avvistate in mare negli ultimi giorni non sono inquinamento, ma un fenomeno naturale tipico della stagione. A chiarirlo è Sonia Albanese di Arpal, che invita alla calma: “State tranquilli, sono pollini”.





Secondo l’esperta, si tratta in particolare di pollini provenienti da piante come i cipressi, molto diffusi in questo periodo: “Fa parte della stagione, con le fioriture i pollini si accumulano e possono finire in mare”. Le analisi di laboratorio hanno infatti confermato la presenza di granuli pollinici.





Il fenomeno, spiega Albanese, non è nuovo ma oggi risulta più evidente anche per via delle condizioni del mare: “Dipende da correnti e onde: a volte questi aggregati si vedono di più, altre volte no”.





Non solo giallo: il mare può assumere anche altri colori, come il viola, spesso causato da organismi marini come le velelle e non da sostanze inquinanti. “Il mare non è una piscina, è un ambiente vivo”, sottolinea, ricordando che questi eventi fanno parte dell’equilibrio naturale.





Sui possibili legami con i cambiamenti climatici, la prudenza è d’obbligo: “Ci sono tanti fattori, dal riscaldamento delle acque agli equilibri dell’ecosistema, ma servono ancora dati per capire meglio”.





In sintesi, nessun allarme: anzi, per Albanese questi segnali indicano vitalità dell’ecosistema. “Quando il mare si colora così, è natura che si manifesta”.

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