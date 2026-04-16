Genova, campagne nelle fermate Amt per dire che l'azzardo non è un gioco

"L'azzardo non è un gioco: crea dipendenza, distrugge le persone, le famiglie e le comunità. Per questo abbiamo voluto portare questo messaggio direttamente nei luoghi della quotidianità dei cittadini".

Con queste parole il consigliere comunale Filippo Bruzzone, esponente della Lista Civica Silvia Salis Sindaca e Presidente del tavolo istituzionale, commenta l'avvio della campagna di sensibilizzazione contro l'azzardopatia, che da oggi e per i prossimi 60 giorni sarà trasmessa sui display delle fermate AMT di Genova, come già visibile da oggi su diversi display cittadini.

L'iniziativa rappresenta il primo risultato concreto del tavolo di lavoro sull'azzardopatia istituito dal Comune di Genova nel 2012 su proposta della rete Mettiamoci in Gioco, tavolo che recentemente è stato rilanciato dopo un periodo di inattività.

"La campagna nasce da un lavoro condiviso – prosegue Bruzzone – che abbiamo portato avanti insieme alla rete Mettiamoci in Gioco, all'assessore del Comune di Genova Emilio Robotti e ad AMT. Un risultato concreto che dimostra cosa può accadere quando istituzioni e territorio lavorano in modo sinergico".

"Quando abbiamo ripreso il tavolo – aggiunge – era fermo da tempo. Abbiamo rimesso in moto il lavoro, definito obiettivi chiari e introdotto un metodo più strutturato, con convocazioni periodiche. Questa campagna è il primo traguardo raggiunto, ma è solo l'inizio".

Il messaggio, diffuso capillarmente in città, invita chi si trova in difficoltà a chiedere aiuto contattando il numero 375 6838122.

"Il nostro obiettivo – conclude Bruzzone – è duplice: da un lato sensibilizzare i cittadini su una dipendenza ancora troppo sottovalutata, dall'altro aggiornare gli strumenti a disposizione del Comune. Tra le priorità del tavolo c'è infatti la revisione del regolamento del 2012, oggi non più adeguato al contesto attuale".

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