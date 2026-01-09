Sicurezza discoteche e sale da ballo: possiamo stare tranquilli? Ne parla Ettore Bocciardo, dirigente nazionale Silb
di Redazione
Dopo la tragedia di Crans-Montana ci si interroga sullo stato della sicurezza dei locali
Dopo la tragedia di Crans-Montana, torna al centro del dibattito la sicurezza di discoteche e sale da ballo. La domanda che molti si pongono è: possiamo stare davvero tranquilli? Ne parla Ettore Bocciardo, dirigente nazionale del Silb, che analizza i rischi presenti nei locali notturni, le misure di prevenzione adottate e i controlli necessari per garantire la sicurezza di chi frequenta questi ambienti. L’obiettivo è capire come conciliare divertimento e tutela dei cittadini, evitando che tragedie come quella svizzera possano ripetersi.
