Sicurezza, Bevilacqua (Lega): "Chi paragona Genova a Ventimiglia non conosce la città"

L'ordinanza del sindaco di Genova Marco Bucci sul consumo di alcol in città continua a fare discutere. “Chi paragona Genova a Ventimiglia sulle restrizioni anti alcol - dice Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega a Genova - non conosce il territorio e i suoi reali problemi. La tematica della sicurezza in particolare è molto differente tra la città di confine e una delle più grandi realtà nazionali".

"Ventimiglia si trova tutto l’anno, ma soprattutto d’estate, ad affrontare il problema di migliaia di migranti che vagabondano ubriachi a qualsiasi ora. Una città lasciata per troppi anni allo sbando, motivo per cui è stata tolta la fiducia all’ex sindaco ricorrendo ad elezioni anticipate. A Genova, invece, si vive una situazione diversa. La città è ben governata da oltre un lustro, anche grazie anche all’impegno di chi ha gestito in passato la polizia locale. Affermare che oggi Genova è come Ventimiglia - conclude - vuol dire non conoscere la città”.