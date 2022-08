Sicilia, troppo caldo: turista genovese colta da malore e soccorsa dall'elicottero

di Redazione

La ragazza ha accusato un malore mentre percorreva un sentiero in una zona particolarmente esposta e priva di ripari

Una ragazza genovese in vacanza in Sicilia ha accusato un malore nel primo pomeriggio di oggi mentre stava facendo una gita nella Riserva naturale dello Zingaro, nelle vicinanze di San Vito Lo Capo.

L'allarme è scattato poco prima delle 14 quando la ragazza, in escursione con un gruppo di amici, ha accusato un malore mentre percorreva un sentiero in una zona particolarmente esposta al sole e priva di ripari. In stato di choc, si è accasciata a terra improvvisamente. Gli amici che erano con lei hanno avvertito subito il 118 che ha mandato un elicottero dell'Aeronautica Militare.

Il mezzo è atterrato sulla piazzola di Castellammare del Golfo dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 che lo ha trasportata all'ospedale di Alcamo dove è stata presa in osservazione dai medici.