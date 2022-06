Siccità, come prevenirla con la strategia delle quattro R: risparmio, riuso, riduzione perdite e resilienza

di Christian Torri

Abbiamo intervistato Valter Seggi, presidente di Confservizi Liguria

Al convegno "La Liguria tra alluvioni e siccità", tenutosi nell'auditorium Montale del Teatro Carlo Felice di Genova, abbiamo avuto modo di intervistare il presidente Confservizi Liguria Valter Seggi che, oltre a parlarci delle risorse e delle problematiche idriche nella nostra Regione, ha anche spiegato come prevenire al meglio il fenomeno della siccità tramite la strategia delle "quattro erre":

RISPARMIO: è preferibile fare la doccia anziche il bagno ed evitare un uso disennato dell'acqua.

RIUSO: riutilizzare l'acqua che viene depurata per usi agricoli o anche per usi secondari come la pulizia delle strade.

RIDUZIONE DELLE PERDITE: i nostri acquedotti presentano delle perdite, minori nell'area genovese, ma maggiori nelle aree delle altre provincie e quindi bisogna fare degli interventi per ridurre le perdite acquedottistiche.

RESILIENZA: bisogna adattarsi a questo cambaimento climatico perchè non sarà un fatto passeggero.