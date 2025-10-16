ShipCon 2025, Genova protagonista della scena marittima internazionale: a Telenord Nicolò Iguera, presidente di YoungShip Italia
di Simone Galdi
Armatori, operatori logistici, istituzioni, startup e stakeholder internazionali per fare rete e discutere delle sfide future del comparto
Ancora una volta Genova è il fulcro del dibattito marittimo globale con ShipCon 2025, il prestigioso evento internazionale dedicato all’industria dello shipping e della logistica portuale. A parlarne a Telenord è Nicolò Iguera, presidente di YoungShip Italia, l’associazione che riunisce i giovani professionisti del settore.
Iguera ha sottolineato l'importanza strategica dell’appuntamento, con i principali attori dell’economia del mare: armatori, operatori logistici, istituzioni, startup e stakeholder internazionali per fare rete, discutere delle sfide future del comparto e valorizzare il ruolo dell’Italia — e in particolare di Genova — nel panorama marittimo globale.
