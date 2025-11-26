Sestri Ponente, nuova casa della comunità in via Soliman
di Luca Pandimiglio
Parola a Daniela Calzato, direttore distretto 9 Asl3, e l'infermiera professionale Cinzia Mazzarello
Sestri Ponente si arricchisce di una nuova casa della comunità in via Soliman. Il nostro inviato Luca Pandimiglio intervista Daniela Calzato, direttore distretto 9 Asl3, e l'infermiera professionale Cinzia Mazzarello.
