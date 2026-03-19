Sestri Ponente, al via la potatura in via Soliman: intervento dopo le segnalazioni

Sono iniziate le operazioni di potatura degli alberi in via Soliman, a Sestri Ponente, grazie all’intervento della squadra di A.S.Ter. con piattaforma aerea. L’intervento arriva dopo la segnalazione della residente Raffaella Falcone, che da tempo denunciava la presenza di rami troppo cresciuti e invadenti.

Gli alberi, infatti, avevano raggiunto i balconi e il tetto dell’edificio, creando disagi sia per la vista sia per la sicurezza, soprattutto in caso di vento. In alcuni casi si erano verificati anche episodi di animali entrati in casa attraverso i rami.

I lavori sono in corso e il traffico nella zona è regolato a senso unico alternato. La residente si dice soddisfatta ed emozionata per l’avvio degli interventi, con l’auspicio che la potatura venga completata anche sui rami ancora verdi.

Il rumore delle motoseghe, questa volta, è una melodia gradita per i residenti di via Soliman. Dopo gli appelli lanciati attraverso le nostre telecamere, sono finalmente iniziati gli interventi di potatura degli alberi che da tempo oscuravano la vista e creavano disagi agli abitanti della zona.

Siamo tornati a trovare la signora Raffaela Falcone, che dalla sua finestra osserva con soddisfazione il cestello di A.S.Ter. in azione. "Sono contenta, solo a vederli sono già soddisfatta", racconta Raffaela. La vista dalle abitazioni sta finalmente migliorando, restituendo luce e aria agli appartamenti che erano ormai soffocati dalle fronde.

"Non capisco perché quelli senza foglie sì e questi con le foglie no", si chiede la signora Raffaella mostrando alcuni rametti strappati dal vento. «Io ho parlato con l'operaio, mi ha detto che per ora possono fare solo una parte. Ma sono proprio le fronde più pesanti quelle che ci preoccupano».

L'intervento sta richiedendo una particolare attenzione alla viabilità. Via Soliman è infatti un nodo cruciale per il traffico di Sestri Ponente, percorso non solo dalle auto private ma anche da numerose linee di mezzi pubblici. La squadra di A.S.Ter. sta lavorando regolando il passaggio dei veicoli per garantire la sicurezza delle operazioni aeree.

Telenord continuerà a monitorare la situazione per verificare che la sfrondatura sia completa e che anche i rami più rigogliosi vengano messi in sicurezza, rispondendo pienamente alle necessità di decoro e sicurezza espresse dal quartiere.

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