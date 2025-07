Sestri Levante: uccise la moglie, pm chiede condanna a 12 anni, difesa chiede totale incapacità

È stata chiesta una condanna a 12 anni di carcere per Gian Paolo Bregante, il 72enne ex comandante di navi che lo scorso settembre ha ucciso la moglie Cristina Marini nella loro abitazione di Sestri Levante. A formulare la richiesta è stato il pubblico ministero Stefano Puppo, nell’ambito del processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Genova, presieduta dal giudice Massimo Cusatti.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Federico Ricci e Paolo Scovazzi, ha chiesto invece il proscioglimento per totale infermità mentale o, in subordine, il riconoscimento della seminfermità.

Il pm, nella formulazione della pena richiesta, ha tenuto conto della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante del femminicidio, della provocazione e del risarcimento del danno già riconosciuto nei confronti del figlio della coppia.

Nel corso dell’udienza, Bregante ha rilasciato dichiarazioni spontanee: "Ho tentato di salvarla in ogni modo – ha detto – poi quel giorno non ho capito più niente e le ho sparato."

L’omicidio era avvenuto al culmine di una convivenza che, secondo il racconto dell’imputato, era diventata sempre più difficile a causa della depressione della moglie, che si rifiutava di farsi curare. "Non avevo mai pensato di ucciderla – ha detto davanti al giudice – al massimo, nell’ultimo anno, ho pensato un paio di volte di darle uno schiaffo. Non so cosa mi è successo. Alla fine, sono esploso."

Dopo il delitto, l’uomo aveva chiamato i carabinieri e confessato il fatto. La giudice per le indagini preliminari aveva descritto l’omicidio come compiuto “in preda a un raptus”. La sentenza è attesa per giovedì.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.