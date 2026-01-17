Sestri Levante: tre feriti gravi in incidente in autostrada

Grave incidente stamattina all’alba sull’A12, all’altezza dello svincolo per Sestri Levante, Un’auto con a bordo 5 ventenni si è ribaltata, per cause ancora da chiarire. Tre sono stati accompagnati in codice rosso, quello di maggiore urgenza, al pronto soccorso del San Martino. le loro condizioni sono gravi ma per fortuna non sono in pericolo di vita.

Un quarto ferito è stato portato in codice giallo, quello di media urgenza, al Villa Scassi. L’automobilista è rimasto illeso. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polstrada.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Due giovani sono rimasti incastrati tra le lamiere, tanto che per liberarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I feriti sono stati assistiti dal personale del 118, arrivato su due automediche, e dai militi di 4 ambulanze.

