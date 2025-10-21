Sestri Levante: sequestra una ragazza contattata sui social e ne abusa: fermato
di Redazione
Dopo aver provato avances telefoniche, ieri mattina si è presentato sul luogo di lavoro della ragazza e l'ha fatta salire a forza in auto
I Carabinieri della compagnia di Sestri Levante, in collaborazione con i militari di Sestri Levante, Moneglia e Carasco, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un uomo marocchino di 35 anni, irregolare sul territorio, ritenuto responsabile di aver commesso sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una ragazza di 25 anni. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe conosciuto ed acquisito informazioni sul conto della giovane a partire da un annuncio di lavoro pubblicato su un social network.
Dopo aver provato ad avvicinarla con avances telefoniche risultate vane, ieri mattina si sarebbe infine presentato sul luogo di lavoro della ragazza costringendola con la forza a salire all'interno della propria auto. La vittima è stata condotta nell'abitazione del 35enne dove è stata abusata. Riportata in strada in condizioni di profonda prostrazione è stata notata dai Carabinieri che hanno allertato i medici e dato il via alle ricerche per l'identificazione del colpevole.
L'uomo è stato trovato poco dopo mentre stava tentando di allontanarsi a bordo della propria auto. Accertato il pericolo di fuga, è stato così dichiarato in stato di fermo e tradotto presso il carcere di Pontedecimo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
