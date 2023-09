Sestri Levante, scontro auto- moto: il centauro ha riportato un vasto ematoma, operato d'urgenza

Un 25enne in prognosi riservata e un 80enne sotto shock: è il bilancio di uno scontro tra l'auto condotta dal pensionato e la moto con alla guida il giovane. Il violento urto, con la moto che è finita appesa alla ringhiera di una casa, è avvenuto poco prima della mezzanotte a Sestri Levante in via Pace del Mondo per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri. I militi della Croce Rossa di Riva Trigoso e il medico del 118 hanno stabilizzato il 25enne che poi è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova in codice Rosso.

Nel nosocomio genovese i medici riscontrando un vasto ematoma hanno sottoposto il ragazzo a un delicato intervento chirurgico ed ora si trova in rianimazione con prognosi riservata. I due mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.