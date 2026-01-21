Sestri Levante, ritirata la Commissione sul regolamento consiliare

La Maggioranza del Consiglio comunale di Sestri Levante ha deciso di ritirare la proposta di istituire una Commissione speciale per la redazione del nuovo regolamento consiliare, dopo le obiezioni sollevate dalla Minoranza durante il dibattito in aula.





"Il testo del nuovo regolamento – spiega il sindaco Francesco Solinas – era stato presentato con mesi di anticipo per permettere un confronto approfondito. In questo periodo abbiamo più volte proposto riunioni dei capigruppo e, con l’azione di ieri sera, anche l’istituzione formale di una Commissione speciale su richiesta della stessa Opposizione".





Secondo il sindaco, la Minoranza avrebbe sollevato "obiezioni di carattere pregiudiziale", chiedendo di non fissare una data di termine dei lavori e di poter ridiscutere integralmente il regolamento in aula, "di fatto snaturandone il senso stesso".





"Di fronte a ostilità e ostruzionismo – conclude Solinas – abbiamo deciso di ritirare la pratica, evitando di creare un organismo che non avrebbe potuto operare in modo efficace e costruttivo. Ancora una volta, è emerso chiaramente come l’atteggiamento dell’Opposizione non sia finalizzato al bene di Sestri Levante, ma esclusivamente a contrastare l’operato dell’Amministrazione".

