Sestri Levante: raro esemplare di gufo reale ferito a un'ala, curato dall'Enpa

Un raro esemplare di gufo reale è stato trovato a Sestri Levante con una brutta ferita all'ala destra ed è stato subito consegnato ai volontari del Cras - Centro recupero animali selvatici di Genova. "Il rapace - fanno sapere dal Cras - potrebbe essere rimasto impigliato in una recinzione, oppure in un filo spinato: strattonando l'ala nel tentativo di liberarsi, si è provocato un'abrasione estesa. L'altra ipotesi è l'impatto con un traliccio elettrico. Le mosche hanno prontamente deposto migliaia di uova sopra le sue ferite, le quali si sono schiuse in altrettante larve che hanno iniziato letteralmente a divorargli i tessuti".

"Abbiamo subito provveduto a pulire e disinfettare la ferita, facendogli tutte le terapie di cui necessitava. Quello che non ci dà per vinti è la speranza di essere intervenuti per tempo: quando il rapace è giunto al nostro centro le larve si erano schiuse da poche ore. Ora dobbiamo aspettare e sperare che i tessuti non siano stati danneggiati troppo gravemente e che la sua ferita non evolva in necrosi. Nel frattempo andremo avanti con antibiotici, pulizia e prodotti cicatrizzanti e riepitelizzanti: la situazione appare critica - conclude la nota - ma vogliamo crederci".