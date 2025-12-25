Liguria: allerta neve prolungata fino alla mattina di Santo Stefano sui versanti padani di Ponente

È stata prolungata l’allerta gialla per NEVE sulla zona D, che comprende le valli savonesi e la Val Stura. L’avviso resterà in vigore fino alle ore 9 di domani, venerdì 26 dicembre.

Si raccomanda particolare attenzione alla viabilità, soprattutto nelle aree interne e sui tratti montani, dove sono possibili accumuli nevosi, strade scivolose e disagi alla circolazione. Invito alla prudenza anche per eventuali spostamenti nelle prime ore del mattino.

Si consiglia di limitare gli spostamenti non necessari, di utilizzare pneumatici invernali o catene da neve e di seguire gli aggiornamenti ufficiali delle autorità competenti e della Protezione Civile per ulteriori evoluzioni della situazione meteo.

