Sanremo: lutto nell’Arma, morto il capitano dei Carabinieri Antonio Bertillo

L’Arma dei Carabinieri è in lutto per la scomparsa del capitano Antonio Bertillo, venuto a mancare all’età di 59 anni, al termine di una lunga malattia. Bertillo era comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanremo, dove prestava servizio dal gennaio 2022.





Ufficiale di grande esperienza e profondo senso del dovere, il capitano Bertillo vantava oltre 37 anni di servizio nell’Arma, svolti principalmente in diversi comandi territoriali del Centro Italia. Nato a Caserta il 13 novembre 1966, si era arruolato nel 1988 come allievo sottufficiale, ricoprendo nel corso degli anni numerosi incarichi nella provincia di Latina. Nel novembre 2021 era stato promosso sottotenente.





Giunto a Sanremo nel gennaio 2022, aveva assunto il comando della Sezione Operativa, per poi guidare, dal luglio dello stesso anno e in sede vacante, anche il Nucleo Operativo e Radiomobile. Nel novembre 2024 era arrivata la promozione al grado di capitano, riconoscimento di una carriera contraddistinta da professionalità, dedizione e competenza.





In questo momento di profondo dolore, l’Arma dei Carabinieri si stringe attorno al figlio Benito e a tutti i familiari del capitano Bertillo, esprimendo cordoglio e vicinanza.





Le esequie si terranno il 26 dicembre presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa a Brescia, città dove l’ufficiale era ricoverato da alcuni mesi.

