Sestri Levante: morto motociclista uscito di strada a Sant'Anna

Incidente mortale questa mattina intorno alle 5,30 sulla via Aurelia in località Sant'Anna, tra Sestri Levante e Lavagna. A perdere la vita uscendo di strada con la sua moto Erik Steven Culqui, 29 anni. Secondo i primi rilievi dei carabinieri di Sestri Levante l'incidente sarebbe avvenuto autonomamente mentre l'uomo procedeva verso Sestri Levante e sono in corso indagini per appurare le cause. Sul posto il personale del 118 ed i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso ed i vigili del fuoco di Chiavari ed il personale del 118 che ha tentato di rianimarlo ma senza risultati.

La statale 1 Aurelia risulta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Anas indica come percorso alternativo l'autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.