Sestri Levante: depuratore e stadio, giunta nel mirino della minoranza, Muzio difende Solinas

Il gruppo “Progresso per Sestri - Sestri un Passo Avanti” ha presentato oggi alcune interpellanze, da discutere durante il prossimo Consiglio Comunale. In primo luogo la compagine di centrosinistra (i consiglieri Massucco, Bixio, Ghio e Montanari) chiede maggiori ragguagli all’Amministrazione, riguardo l’intervista del sindaco metropolitano Bucci sul tema IREN. Il primo cittadino genovese ha affermato pochi giorni fa “Non è possibile che gli investimenti di IREN vengano rallentati, mi riferisco soprattutto ai depuratori di Chiavari, Sestri Levante e Arenzano”.

"Nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco Francesco Solinas approvate nella seduta di Consiglio Comunale del 19 luglio non si fa menzione alcuna del percorso di realizzazione del depuratore di vallata della Val Petronio: abbiamo quindi chiesto se questa svista e le parole del sindaco Bucci debbano suonare come un campanello d’allarme per la concretizzazione di un’opera pubblica indispensabile per il territorio della Val Petronio” commentano i quattro consiglieri comunali.

La seconda interpellanza riguarda invece i lavori di adeguamento dello stadio comunale, previsti a seguito della storica promozione in serie C dell’USD Sestri Levante. "Nonostante le risorse economiche, di concerto con Regione Liguria, fossero già state identificate dalla precedente Amministrazione, i ritardi nel cronoprogramma dei lavori sono evidenti e non ci sono certezze assodate sulle tempistiche e sulle soluzioni riguardo i prossimi mesi di campionato".

“Crediamo sia importante fissare scadenze precise, avere le idee chiare sull’inizio della stagione, fornire notizie certe ai tifosi della squadra. Siamo convinti che i lavori di adeguamento dello stadio per la serie C siano un obiettivo comune di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Siamo disponibili a fare la nostra parte, ma al momento non c’è chiarezza sui tempi e sulle possibili scelte da affrontare. Siamo fiduciosi di affrontare il tema durante la seduta pubblica di consiglio comunale di lunedì 31 luglio” concludono gli esponenti di opposizione.

Per quanto riguarda lo stadio, interviene Claudio Muzio, consigliere comunale del gruppo “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni”:m “L’adeguamento del campo Sivori di Sestri Levante ai parametri richiesti per la serie C costituisce un’opera complessa sulla quale tutti, e dico tutti, hanno fatto e stanno facendo la propria parte: l’Amministrazione comunale che ci ha preceduto, la nostra Amministrazione, gli uffici tecnici che stanno collaborando alla redazione del progetto, la Regione Liguria e l’Unione Sportiva Sestri Levante. Non scendo nel merito di chi ha fatto cosa. Ribadisco soltanto che l’intervento strutturale è assai complicato per la varietà di soggetti coinvolti: Vigili del Fuoco, Questura, ASL, Soprintendenza e diversi altri. Chi semplifica con grande facilità la natura dell’opera dimostra scarsa conoscenza della macchina pubblica, delle procedure e dei pareri che occorrono per un intervento del genere. Dimentica anche che la disponibilità delle risorse stanziate da Regione Liguria è un fatto essenziale, che non era per nulla scontato”.



“Dico queste cose – prosegue Muzio - nel giorno in cui la sostituzione del manto, interamente finanziata con fondi comunali, è decollata”.

“Credo che occorra avere fiducia e che l’azione coordinata svolta fin qui possa proseguire con il contributo di tutti per portare a termine i lavori strutturali finalizzati all’omologazione, consentendo così all’Unione di giocare il prima possibile sul proprio campo e davanti ai propri tifosi le partite casalinghe”, conclude.