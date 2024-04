Sestri Levante: cantiere via Fascie, lavori protratti fino al 18 aprile

La chiusura a Sestri Levante, di via Fascie, il tratto di Aurelia dal parco urbano ricavato dalle aree ex FIT al bivio per San Bartolomeo via Monsignor Vattuone, si protrae fino alle ore 24 di giovedì 18 aprile con mantenimento del divieto di transito veicolare e pedonale.

Il provvedimento si deve alle complicazioni sopravvenute nella posa delle tubazioni del nuovo acquedotto, attività accessoria alle opere principali, e nelle operazioni di sollevamento dei cavidotti di fibra ottica.

La chiusura di via Fascie, informa l'amministrazione comunale, è necessaria per concludere le opere funzionali alla realizzazione del nuovo canale di raccolta e smaltimento delle acque bianche in via Monsignor Vattuone a San Bartolomeo della Ginestra.