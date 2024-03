Sestri Levante: bocciata proposta beneficenza, minoranza lascia seduta consiglio comunale

Seduta del consiglio comunale piuttosto burrascosa ieri sera a Sestri Levante dove i quattro consiglieri di minoranza della lista Progresso per Sestri che si rifà al partito democratico hanno abbandonato l' aula in apertura dei lavori. La protesta nasce dall' esclusione dall' ordine del giorno, all' ultimo minuto, di una delibera che avrebbe impegnato gli amministratori e tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni a versare una quota degli stipendi e dei gettoni presenza a favore dell' iniziativa "Luce di un gesto" che da anni sostiene le associazioni sul territorio impegnate ad aiutare i più poveri.

"Vergognoso non volersi impegnare a versare un obolo per i bisognosi - ha detto Marcello Massucco capogruppo di Progresso per Sestri - come abbiamo sempre fatto in precedenza, togliere dalla discussione questa pratica significa affossare ogni azione benefica".

Il sindaco Francesco Solinas ha respinto le accuse. "Chi vuol fare beneficenza lo può fare dopo aver ricevuto dallo Stato gli emolumenti, altrimenti si tratta solo di una spettacolarizzazione di tale gesto. Sarebbe stato illegittimo da parte del consiglio comunale una simile delibera e imposizione".