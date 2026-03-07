Sestri Levante: attivato il "Maggiordomo di quartiere", servizio a sostegno delle persone anziane o sole

A Sestri Levante prende il via il servizio del “Maggiordomo di quartiere”, un progetto di welfare di prossimità pensato per offrire aiuto pratico e gratuito ai cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà. L’iniziativa mira in particolare a sostenere anziani, persone sole o fragili, ma è aperta a tutti coloro che hanno bisogno di un supporto nelle attività quotidiane.

Il servizio è stato avviato venerdì 6 marzo presso il centro Casette Rosse, che ospiterà anche uno sportello informativo aperto dal lunedì al venerdì al mattino, dove operatori dedicati forniranno informazioni, orientamento e assistenza ai cittadini.

Tra le principali attività previste rientrano piccole commissioni quotidiane come il ritiro di ricette e medicinali, il pagamento di bollettini, la consegna della spesa, il supporto per pratiche amministrative e il monitoraggio delle persone anziane. Il servizio opera prevalentemente sul territorio, intervenendo direttamente a domicilio per offrire un sostegno concreto nella gestione delle necessità di tutti i giorni.

Il progetto è promosso dalla Regione Liguria e finanziato con risorse del programma FSE+ Liguria 2021-2027, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di inclusione sociale e costruire una rete di servizi sempre più vicina ai bisogni delle comunità locali.

Con l’apertura dello sportello di Sestri Levante salgono a tre i presìdi attivi nel Tigullio, dopo quelli già operativi a Chiavari e Rapallo. A livello regionale i punti di accesso del servizio sono attualmente 59, distribuiti sul territorio anche con la formula dello sportello diffuso, pensata per raggiungere in modo più capillare le aree meno servite.

Il Maggiordomo di quartiere rappresenta una delle iniziative strategiche della Regione nel campo del welfare territoriale, con l’obiettivo di prevenire situazioni di isolamento e migliorare la qualità della vita delle persone attraverso un sostegno concreto nelle piccole esigenze quotidiane.

