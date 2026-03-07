Genova, cambi alla viabilità per i lavori dei 4 Assi a Principe, Sampierdarena e Molassana

Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 7 e il 12 marzo, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Dal 9 al 22 marzo prosecuzione dei lavori, in orario notturno, dei 4 Assi nella zona di Principe

2) Fino al 13 marzo nuova fase dei lavori dei 4 Assi in via Cantore, a Sampierdarena

3) Dal 10 marzo all'11 aprile, in via Molassana, realizzazione della fermata 258 nell'ambito del progetto dei 4 Assi

4) Domenica 15 marzo, nella zona di corso Italia, modifiche a circolazione e sosta per l'evento ciclistico "Coppa Città di Genova".

Nel dettaglio:

1) VIA ANDREA DORIA, PIAZZE ACQUAVERDE E DEL PRINCIPE – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Dal 9 al 22 marzo nella zona di Principe, esclusivamente nella fascia oraria 21.00/5.00, per i lavori di rinnovo del filo di contatto e della componentistica della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati segmenti stradali, nelle tratte di volta in volta interessate, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

- via Andrea Doria:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da idonei movieri.

- piazza Acquaverde:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. circolazione veicolare regolata da idonei movieri.

- piazza del Principe:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. circolazione veicolare regolata da idonei movieri.

2) VIA ANTONIO CANTORE – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 del 4 marzo al 13 marzo in via Cantore, per i lavori di realizzazione del “cavidotto del centro” (tratta via Cantore - via Milano - piazza Dinegro – via Bruno Buozzi), nei sottoelencati segmenti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

FASE 2

- via Cantore, carreggiata di mare, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Dino Col:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare.

FASE 3A

- via Cantore, carreggiata di mare, nel tratto compreso tra il civico 10 rosso e piazzale della Camionale:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare

3. temporanea soppressione della fermata TPL Cantore 5/Col (cod. 2369).

FASE 3B

- via Cantore, carreggiata di mare, nel tratto compreso tra il civico 6 e piazzale della Camionale:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare.

Le fasi di cui sopra non possono essere attivate contemporaneamente.

3) VIA MOLASSANA – LAVORI FERMATA 258 PROGETTO 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 del 10 marzo alle ore 24.00 dell’11 aprile in via Molassana, nel tratto compreso tra il civico 92A e via San Felice, per i lavori di realizzazione della fermata 258 nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono adottati i seguenti provvedimenti:

- viabilità principale:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. l’area di fermata del TPL Molassana 3/Gherzi (cod. 258) è temporaneamente spostata all’altezza del civico 80

4. conferma del divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

- controviale:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata sul lato mare (lato viabilità principale) nel tratto antistante il civico 80

4. divieto di fermata ambo i lati nel tratto compreso tra i civici 118O rosso e 118C rosso.

4) DOMENICA 15 MARZO – EVENTO “COPPA CITTÀ DI GENOVA”

Domenica 15 marzo, per consentire il regolare svolgimento dell'evento ciclistico “Coppa Città di Genova”, nella zona di corso Italia, nei sottoelencati tratti stradali, entrano in vigore le seguenti disposizioni:

- corso Italia (entrambe le carreggiate) e via Felice Cavallotti, nel tratto compreso tra corso Italia e via Oreste De Gaspari:

a. dalle 2.00 alle 13.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata.

b. dalle 8.00 alle 13.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di transito veicolare.

Poi, dalle 8.00 alle 13.00 e comunque sino a cessate esigenze:

1. istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso mare nelle vie: Quarnaro, Zara (tratto a mare di via Carlo e Nello Rosselli-Gobetti), Renato Martorelli e Giacomo Medici del Vascello

2. istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza, e obbligo di svolta a destra nelle intersezioni formate dalle vie: Zara (tratto a mare) e Carlo e Nello Rosselli, Renato Martorelli e Renzo Righetti, Giacomo Medici del Vascello ed Oreste De Gaspari

3. senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti a monte in via Mercantini

4. istituzione del senso unico alternato e del diritto di precedenza per i veicoli diretti verso mare regolamentato da personale di Polizia Locale e/o movieri in via Podagra

5. inversione del senso di marcia nel tratto di collegamento lato mare tra le due carreggiate di via Nazario Sauro con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in immissione nella carreggiata lato levante della stessa via.

Inoltre, sempre dalle 8.00 alle 13.00 e comunque sino a cessate esigenze, dovranno essere garantiti:

1. l'incolumità dei pedoni impedendone l'immissione nel percorso di gara mediante la presenza di personale impiegato dalla società organizzatrice dell'evento

2. il transito ai veicoli di servizio dell'Arma dei Carabinieri diretti alla Stazione Carabinieri Forte San Giuliano, mediante transennamento in modo che i veicoli provenienti da viale Nazario Sauro possano raggiungere la Stazione transitando sulla prima corsia da monte di Corso Italia con direzione ponente e viceversa

3. gli accessi carrabili ai civici dal 14 al 24 di via San Giuliano tramite delimitazione della prima corsia lato monte di corso Italia sino a via Giovanni Bovio e consentire I'accesso e l'uscita alla/dalla via Torre dell'Amore tramite apposizione di segnaletica e corridoio protetto sulla prima corsia lato monte di corso Italia sino alla via Giordano Bruno.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.