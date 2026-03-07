Genova, approvato il progetto di un orto didattico sulla terrazza di una scuola a Cornigliano

La Giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione, sulla terrazza dell’edificio che ospita la scuola primaria “Domenico Ferrero”, a Cornigliano, di un orto didattico, con la posa di vasi e piante, e l’inserimento di materiali utili alle attività di giardinaggio.

Il progetto, realizzato dal Comune di Genova e finanziato con i fondi del progetto europeo ENERCMED – che avevano già consentito di installare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’istituto – prevede anche la ritinteggiatura e decorazione della parte piana e dei gradoni della terrazza, con l’inserimento di elementi grafici didattici legati alle tematiche di natura e gioco.

L’investimento complessivo, tra orto didattico, ritinteggiatura e decorazione, è di circa 58mila euro.

"Ringrazio i nostri uffici per questo progetto in house, finanziato con fondi europei, che punta a promuovere, tra gli allievi della scuola primaria “Ferrero” di Cornigliano, un’attività importantissima sul piano educativo – dichiara l’assessora comunale all’Ambiente – Prendersi cura di un orto, infatti, consente di conoscere i tempi della natura e l’importanza della biodiversità, imparando che per raccogliere i frutti della terra servono pazienza e collaborazione con insegnanti e compagni di classe. Un’esperienza di apprendimento che responsabilizza sé stessi e gli altri, favorendo il lavoro di squadra e l’integrazione tra gli alunni, e facendo comprendere il valore di un’alimentazione sana e sostenibile".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.