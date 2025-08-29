Serravalle Designer Outlet compie 25 anni: il 7 settembre giornata di festa e sconti del 25% su migliaia di prodotti
di R.T.
Fino al 31 ottobre l'outlet ospiterà una mostra fotografica curata da Toni Thorimbert con 25 ritratti di icone come Vasco Rossi, Laura Pausini, Jennifer Lopez, Sylvester Stallone, Monica Bellucci e Ghali
Dal 7 settembre 2000, Serravalle ha ridefinito lo shopping, trasformandolo in un’esperienza che unisce cultura e relazione. In 25 anni ha creato una rete di “fashion connections” tra brand globali, artisti, istituzioni e comunità locali. Con eventi, progetti sociali e collaborazioni, il Centro porta avanti valori come inclusione, sostenibilità e innovazione.
Le celebrazioni per il 25° anniversario di Serravalle Designer Outlet prendono vita attraverso 25 Years of Fashion Connections, un programma ricco di eventi che esaltano il legame tra moda, cultura e comunità. A dare il via ai festeggiamenti, un evento gratuito durante la Milano Pride Week al Parco Ravizza: una serata vibrante all’insegna dell’inclusione, con le straordinarie esibizioni di Paola Iezzi e Alan Sorrenti, che hanno acceso il palco in un clima di festa e partecipazione.
Tra le iniziative in evidenza, anche un podcast originale in dieci episodi – disponibile sulle principali piattaforme – che indaga le connessioni tra moda, musica, viaggio e lusso accessibile. Un racconto corale, arricchito da voci autorevoli e prospettive inaspettate, che amplia l’esperienza del retail verso nuovi orizzonti culturali e creativi.
Il momento clou delle celebrazioni sarà il 7 settembre, data che segna l’anniversario della fondazione del centro. Per l’occasione, Serravalle Designer Outlet accoglierà il pubblico con una giornata di festa aperta a tutti, ricca di intrattenimento, attività dedicate alle famiglie e una promozione esclusiva: un ulteriore 25% di sconto su oltre mille prodotti, per celebrare simbolicamente i 25 anni di storia del centro.
In occasione del suo 25° anniversario, Serravalle Designer Outlet ospiterà dal 7 settembre a fine ottobre: Star System, 25 Years of Fashion Connections, una mostra fotografica d’autore curata da Toni Thorimbert, tra i più autorevoli fotografi italiani e internazionali.
L’esposizione raccoglierà 25 ritratti di icone dello spettacolo, della musica, dello sport e dell’arte – tra cui Vasco Rossi, Laura Pausini, Emma Marrone, Dario Brunori e Nina Zilli – offrendo uno sguardo potente sulle trasformazioni di gusto, stile e immaginario degli ultimi venticinque anni. Thorimbert, classe 1957, ha attraversato decenni di fotografia con uno sguardo autentico e profondo: dai reportage degli anni ’70 alla rivoluzione visiva dell’editoria italiana negli anni ’80, fino ai celebri ritratti di star come Jennifer Lopez, Willem Dafoe, Eva Herzigova e Jovanotti.
La mostra non è solo una galleria di volti noti, ma una riflessione visiva sul potere della fotografia di creare connessioni tra epoche, linguaggi e mondi creativi. Un racconto per immagini in cui la moda diventa veicolo di dialogo tra le arti, specchio della società e della sua evoluzione.
