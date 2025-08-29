Serravalle Designer Outlet compie 25 anni: il 7 settembre giornata di festa e sconti del 25% su migliaia di prodotti

Dal 7 settembre 2000, Serravalle ha ridefinito lo shopping, trasformandolo in un’esperienza che unisce cultura e relazione. In 25 anni ha creato una rete di “fashion connections” tra brand globali, artisti, istituzioni e comunità locali. Con eventi, progetti sociali e collaborazioni, il Centro porta avanti valori come inclusione, sostenibilità e innovazione.

Le celebrazioni per il 25° anniversario di Serravalle Designer Outlet prendono vita attraverso 25 Years of Fashion Connections, un programma ricco di eventi che esaltano il legame tra moda, cultura e comunità. A dare il via ai festeggiamenti, un evento gratuito durante la Milano Pride Week al Parco Ravizza: una serata vibrante all’insegna dell’inclusione, con le straordinarie esibizioni di Paola Iezzi e Alan Sorrenti, che hanno acceso il palco in un clima di festa e partecipazione.

Tra le iniziative in evidenza, anche un podcast originale in dieci episodi – disponibile sulle principali piattaforme – che indaga le connessioni tra moda, musica, viaggio e lusso accessibile. Un racconto corale, arricchito da voci autorevoli e prospettive inaspettate, che amplia l’esperienza del retail verso nuovi orizzonti culturali e creativi.

Il momento clou delle celebrazioni sarà il 7 settembre, data che segna l’anniversario della fondazione del centro. Per l’occasione, Serravalle Designer Outlet accoglierà il pubblico con una giornata di festa aperta a tutti, ricca di intrattenimento, attività dedicate alle famiglie e una promozione esclusiva: un ulteriore 25% di sconto su oltre mille prodotti, per celebrare simbolicamente i 25 anni di storia del centro.

In occasione del suo 25° anniversario, Serravalle Designer Outlet ospiterà dal 7 settembre a fine ottobre: Star System, 25 Years of Fashion Connections, una mostra fotografica d’autore curata da Toni Thorimbert, tra i più autorevoli fotografi italiani e internazionali.

L’esposizione raccoglierà 25 ritratti di icone dello spettacolo, della musica, dello sport e dell’arte – tra cui Vasco Rossi, Laura Pausini, Emma Marrone, Dario Brunori e Nina Zilli – offrendo uno sguardo potente sulle trasformazioni di gusto, stile e immaginario degli ultimi venticinque anni. Thorimbert, classe 1957, ha attraversato decenni di fotografia con uno sguardo autentico e profondo: dai reportage degli anni ’70 alla rivoluzione visiva dell’editoria italiana negli anni ’80, fino ai celebri ritratti di star come Jennifer Lopez, Willem Dafoe, Eva Herzigova e Jovanotti.

La mostra non è solo una galleria di volti noti, ma una riflessione visiva sul potere della fotografia di creare connessioni tra epoche, linguaggi e mondi creativi. Un racconto per immagini in cui la moda diventa veicolo di dialogo tra le arti, specchio della società e della sua evoluzione.

