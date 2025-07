Serie B, varato il calendario: al via Sampdoria in casa col Modena, derby Spezia-Carrarese e V.Entella-Juve Stabia

Si è tenuta a Palazzo Te, a Mantova, la presentazione del calendario della serie B 2025/'26. Il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha detto: “Ringraziamo Mantova per la disponibilità di una location così bellissima. Sarà la 94esima edizione del campionato cadetto, la B porta con sé tre valori: equilibrio, imprevedibilità e il fortissimo legame che c’è tra le squadre e le città. Vogliamo valorizzare i giovani, è una missione che ci dà un ruolo nella filiera calcistica italiana". Presente anche anche Stefan Schwoch, raggiunto pochi mesi fa nella classifica marcatori da Massimo Coda. “Sono dispiaciuto per essere stato raggiunto, ma quando ero in cabina di commento lo sentivo. L’unico che poteva raggiungermi o battermi, infatti, è proprio lui. Quando qualcuno ha un record ci tiene, però il primo pensiero è stato quello di complimentarmi con lui. Non si fanno record a caso, dietro c’è un duro lavoro”. La replica via video del centravanti blucerchiato in ritiro a Ponte di Legno con la Sampdoria: “Nell’ultimo anno non mi ha mai chiamato, forse anche per non mettermi pressione. Se dovessi segnare il 136esimo gol porto Schwoch a cena a Genova".



1a GIORNATA (22-23 agosto)

Catanzaro-Sudtirol

Empoli-Padova

Frosinone-Avellino

Monza-Mantova

Palermo-Reggiana

Pescara-Cesena

Sampdoria-Modena

Spezia-Carrarese

Venezia-Bari

Virtus Entella-Juve Stabia





2a GIORNATA (30 agosto)

Bari-Monza

Carrarese-Padova

Cesena-Virtus Entella

Juve Stabia-Venezia

Mantova-Pescara

Modena-Avellino

Palermo-Frosinone

Reggiana-Empoli

Spezia-Catanzaro

Sudtirol-Sampdoria



3a GIORNATA

Avellino-Monza

Catanzaro-Carrarese

Empoli-Spezia

Juve Stabia-Reggiana

Modena-Bari

Padova-Frosinone

Pescara-Venezia

Sampdoria-Cesena

Sudtirol-Palermo

Virtus Entella-Mantova 4ª GIORNATA (20 settembre)

Monza-Sampdoria

Padova-Virtus Entella

Spezia-Juve Stabia 5ª GIORNATA (27 settembre)

Bari-Sampdoria

Venezia-Spezia

Avellino-Virtus Entella 6ª GIORNATA (30 settembre)

Sampdoria-Catanzaro

Virtus Entella-Bari

Reggiana-Spezia 7ª GIORNATA (4 ottobre)

Sampdoria-Pescara

Spezia-Palermo

Modena-Virtus Entella 8ª GIORNATA (18 ottobre)

Virtus Entella-Sampdoria

Spezia-Cesena 9ª GIORNATA (25 ottobre)

Virtus Entella-Pescara

Sampdoria-Frosinone

Avellino-Spezia 10ª GIORNATA (28 ottobre)

Empoli-Sampdoria

Frosinone-Virtus Entella

Spezia-Padova 11ª GIORNATA (1 novembre)

Virtus Entella-Empoli

Sampdoria-Mantova

Monza-Spezia 12ª GIORNATA (8 novembre)

Venezia-Sampdoria

Spezia-Bari

Reggiana-Virtus Entella 13ª GIORNATA (22 novembre)

Sampdoria-Juve Stabia

Virtus Entella-Palermo

Mantova-Spezia 14ª GIORNATA (28 novembre)

Spezia-Sampdoria

Catanzaro-Virtus Entella



15ª GIORNATA (8 dicembre)

Sampdoria-Carrarese

Virtus Entella-Spezia 16ª GIORNATA (13 dicembre)

Palermo-Sampdoria

Spezia-Modena

Carrarese-Virtus Entella 17ª GIORNATA (20 dicembre)

Padova-Sampdoria

Virtus Entella-Sudtirol

Frosinone-Spezia 18ª GIORNATA (27 dicembre)

Sampdoria-Reggiana

Venezia-Virtus Entella

Spezia-Pescara 19ª GIORNATA (10 gennaio)

Avellino-Sampdoria

Virtus Entella-Monza

Sudtirol-Spezia



GIRONE DI RITORNO 20ª GIORNATA (17 gennaio)

Sampdoria-Virtus Entella

Palermo-Spezia 21ª GIORNATA (24 gennaio)

Spezia-Avellino

Catanzaro-Sampdoria

Juve Stabia-Virtus Entella 22ª GIORNATA (31 gennaio)

Virtus Entella-Frosinone

Sampdoria-Spezia 23ª GIORNATA (7 febbraio)

Spezia-Virtus Entella

Modena-Sampdoria



24ª GIORNATA (10 febbraio)

Virtus Entella-Cesena

Sampdoria-Palermo

Bari-Spezia 25ª GIORNATA (14 febbraio)

Sampdoria-Padova

Spezia-Frosinone

Palermo-Virtus Entella 26ª GIORNATA (21 febbraio)

Mantova-Sampdoria

Virtus Entella-Catanzaro

Cesena-Spezia 27ª GIORNATA (28 febbraio)

Sampdoria-Bari

Spezia-Reggiana

Monza-Virtus Entella 28ª GIORNATA (3 marzo)

Virtus Entella-Modena

Juve Stabia-Sampdoria

Padova-Spezia 29ª GIORNATA (7 marzo)

Sudtirol-Virtus Entella

Frosinone-Sampdoria

Spezia-Monza 30ª GIORNATA (14 marzo)

Virtus Entella-Avellino

Sampdoria-Venezia

Modena-Spezia 31ª GIORNATA (17 marzo)

Pescara-Virtus Entella

Carrarese-Sampdoria

Spezia-Empoli 32ª GIORNATA (21 marzo)

Virtus Entella-Reggiana

Sampdoria-Avellino

Juve Stabia-Spezia 33ª GIORNATA (6 aprile)

Sampdoria-Empoli

Mantova-Virtus Entella

Carrarese-Spezia 34ª GIORNATA (11 aprile)

Virtus Entella-Venezia

Pescara-Sampdoria

Spezia-Mantova



35ª GIORNATA (18 aprile)

Sampdoria-Monza

Spezia-Sudtirol

Empoli-Virtus Entella 36ª GIORNATA (25 aprile)

Cesena-Sampdoria

Virtus Entella-Padova

Catanzaro-Spezia 37ª GIORNATA (1 maggio)

Sampdoria-Sudtirol

Spezia-Venezia

Bari-Virtus Entella 38ª GIORNATA (9 maggio)

Reggiana-Sampdoria

Virtus Entella-Carrarese

Pescara-Spezia

