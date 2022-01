Serie A, giudice sportivo: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino, un punto di penalizzazione per i campani

di Edoardo Cozza

La decisione riguarda la prima partita rinviata per Covid nell'attuale campionato: era in programma il 21 dicembre. La decisione ha effetti sulla zona salvezza

Colpo di scena in Serie A: il giudice sportivo si è pronunciato su Udinese-Salernitana, la prima delle partite rinviata per covid in questa stagione. Era il 21 dicembre, ultima di andata dell'attuale campionato e i campani non si erano presentati in Friuli dopo l'isolamento deciso dall'Asl competente per una serie di contagi nel gruppo squadra dei granata.

Il giudice sportivo ha optato per il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e ha comminato un punto di penalizzazione alla Salernitana. In attesa di eventuali ricorsi, la classifica viene dunque riscritta: l'Udinese sale a 23 punti e scavalca lo Spezia staccando la Samp e mettendo 11 punti di vantaggio sul Genoa, mentre la Salernitana resta fanalino di coda, ma con 10 punti e non più in 11.