Sergio Mattarella è ancora il presidente della Repubblica. Gli applausi dell'aula

Fondamentale la mediazione del premier Draghi, che avrebbe chiesto al Presidente un nuovo impegno "per il bene e la stabilità del Paese".

Il Parlamento ha scelto: Sergio Mattarella è il tredicesimo presidente della Repubblica. Si è conclusa nell'Aula di Montecitorio l'ottava votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per eleggere il presidente della Repubblica.

Mattarella ha superato il quorum fissato a 505 e nell'Aula è esploso l'applauso dei grandi elettori presenti.

Diversamente che nelle precedenti votazioni, l'Emiciclo era pieno al massimo della capienza di grandi elettori che contavano i voti. Piene anche le tribune.

"Avevo altri piani ma io sono rispettoso del Parlamento" aveva detto il presidente pochi minuti prima della votazione.

Fondamentale la mediazione del premier Draghi, che avrebbe chiesto al Presidente un nuovo impegno "per il bene e la stabilità del Paese". In giornata i capigruppo avevano incontrato il Capo dello Stato, che aveva confermato loro la disponibilità. Contraria all'elezione Fdi, che ha votato Nordio. Soddisfatti i partiti di maggioranza

Da Sergio Mattarella "una scelta di generosità - le parole del leader del Pd Letta- il governo e Draghi, ha aggiunto "ne escono rafforzati".

La richiesta di convergere su una Presidente donna, "per noi non era una mera formalità ma una battaglia vera tant'è che nel tavolo del negoziato alla fine sono rimaste due canditure di donne di assoluta eccellenza, profilo e competenza" Così il Presidente M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa dove aggiunge: "sulla possibilità di avere una Presidente donna, non ha perso Conte o la comunità M5s ha perso il Paese. Questo senza nulla togliere al fatto che ci accingiamo a questa votazione per sostentere Mattarella per un nuovo settennato ".