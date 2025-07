Sei nuovi cantieri nel savonese entro dicembre grazie ai fondi regionali

Nel 2025 il savonese potrà contare su oltre 5,7 milioni di euro stanziati dalla Regione Liguria attraverso il Fondo strategico regionale per sei interventi infrastrutturali. Le opere, presentate oggi presso la sede della Provincia di Savona, riguardano viabilità, mobilità sostenibile e riqualificazione urbana, con l’obiettivo di aprire tutti i cantieri entro la fine dell’anno.

Fondo strategico – La cifra complessiva ammonta a 5.751.113,31 euro, frutto di due tranche di finanziamento: i primi 2.494.626,85 euro approvati a marzo per il sottopasso ciclopedonale di Borgio Verezzi e una seconda tranche da 3.254.486,46 euro destinata ad altri cinque interventi sul territorio. Gli enti locali – Comuni e Provincia – sono i soggetti attuatori e contribuiranno con un cofinanziamento minimo del 5%.

Dichiarazioni – “Tutti i cantieri partiranno entro dicembre – ha affermato l’assessore Giacomo Raul Giampedrone – con opere attese da anni che miglioreranno sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Regione prosegue il suo ruolo di supporto ai territori, anche per quanto riguarda la Ciclovia Tirrenica, in cui siamo soggetto attuatore”. Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha sottolineato l’importanza del finanziamento per una rete viaria complessa, composta da circa 800 chilometri di strade provinciali.

Borghetto Santo Spirito – Con un investimento totale di 1.531.589,59 euro (1.378.430,63 euro regionali), verrà prolungata la pista ciclopedonale fino al confine con Toirano. Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova area verde, la sostituzione dell’illuminazione, un nuovo parcheggio pubblico e l’inserimento di colonnine di ricarica per bici elettriche.

Albisola Superiore – L’intervento da 995.953,50 euro (946.155,83 euro di fondi regionali) riguarda il rifacimento della pavimentazione in via della Rovere e Largo Gavotti. Previsti miglioramenti all’accessibilità, alla sicurezza e alla funzionalità idraulica del centro storico, con un approccio conservativo e sostenibile.

Val Bormida – La Provincia realizzerà lavori per 575mila euro (546.250 euro di finanziamento regionale) su diverse strade provinciali nei Comuni di Carcare, Murialdo, Osiglia, Pallare e Mallare, danneggiate da eventi alluvionali e traffico pesante. Gli interventi mirano a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Pietra Ligure – Con un budget di 295mila euro (280.250 euro regionali), si procederà al rifacimento della pavimentazione di tratti stradali compresi tra i torrenti Maremola e Bottasano, in particolare su via Cesare Battisti e via Ghirardi, in una zona urbana ad alta percorrenza.

Tovo San Giacomo – Il progetto da 110mila euro (103.400 euro di fondi regionali) prevede il consolidamento del muro di sostegno in via Briffi e la messa in sicurezza della sede stradale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.