Scuole chiuse in provincia di Savona. I comuni interessati
di Claudio Baffico
8 sec
A seguito dell'allerta meteo arancione, che scatterà questa mattina, scuole chiuse in provincia di Savona nei seguenti comuni:
- Cairo Montenotte
- Calizzano
- Carcare
- Cengio
- Cosseria
- Dego
- Mallare
- Millesimo
- Roccavignale
