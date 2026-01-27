Attualità

Scuole chiuse in provincia di Savona. I comuni interessati

di Claudio Baffico

8 sec
Scuole chiuse in provincia di Savona. I comuni interessati
Banca Occhi Lions

A seguito dell'allerta meteo arancione, che scatterà questa mattina, scuole chiuse in provincia di Savona nei seguenti comuni:

  • Cairo Montenotte
  • Calizzano
  • Carcare
  • Cengio
  • Cosseria
  • Dego
  • Mallare
  • Millesimo
  • Roccavignale

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: