Rapallo, parte il piano asfaltature: lavori su oltre dieci strade cittadine

Il Comune di Rapallo avvierà nelle prossime settimane un ampio programma di riqualificazione del manto stradale che interesserà oltre dieci vie della città, dal centro storico alle periferie. Gli interventi, coordinati dal settore Lavori Pubblici, puntano a migliorare sicurezza, decoro e percorribilità delle strade cittadine.





I lavori, subordinati alle condizioni meteorologiche, riguarderanno tra gli altri tratti di via della Libertà (dallo slargo all’incrocio con via Mameli fino al parcheggio Macera), corso Matteotti (tra via Diaz e via Aurelia), corso Italia, via Maggiocco, via Brigida Morello, via San Michele, le traverse a monte di via Mameli come via Toti e via Nino Bixio, oltre a tratti tra via Ghizolfo e via Toti e parti di via San Pietro salita Cappelletta.





"La nostra attenzione abbraccia ogni quartiere di Rapallo, dal centro alle zone più periferiche – ha dichiarato la sindaca Elisabetta Ricci –. Investire nelle infrastrutture significa rendere la città più sicura e accogliente. Ringrazio gli uffici tecnici per il coordinamento e i cittadini per la collaborazione durante i lavori".





