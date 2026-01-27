Presidente Bucci: "Shoah una delle pagine più buie della storia dell'umanità"

La Shoah, la deportazione e lo sterminio di milioni di donne, uomini e bambini restano una delle pagine più buie della storia dell'umanità, una tragedia che non può e non deve essere dimenticata".

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci via social celebra il Giorno della Memoria nell'81mo anniversario dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche.

"Ricordare non è solo un dovere verso le vittime, ma un impegno verso il presente e il futuro - sottolinea Bucci -.

Perché l'odio, l'indifferenza e la discriminazione non trovino mai più spazio. La Liguria oggi si stringe nel ricordo e rinnova il valore della memoria come fondamento della libertà e della dignità di ogni persona".