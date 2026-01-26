Corso Aurelio Saffi: da mercoledì cambia la mobilità
di Claudio Baffico
Il Comune di Genova comunica che dalle ore 21.00 di mercoledì 28 gennaio e fino alle ore 24.00 del 30 novembre, per le attività di cantierizzazione delle aree affacciate sui giardini Coco, legate ai lavori di realizzazione del Tunnel Subportuale, cambia la viabilità nel tratto di corso Aurelio Saffi compreso tra la Casa del Mutilato e il civico 1B.
In particolare:
- nel tratto compreso tra la Casa del Mutilato e il civico 19R sarà introdotto il divieto di transito pedonale sul marciapiedi lato ponente, con deviazione dei flussi pedonali su idoneo percorso protetto in adiacenza alle aree di cantiere
- tra la Casa del Mutilato e il civico 21R entrerà in vigore il divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati sul lato ponente
- la fermata AMT cod. 119 Saffi 2/Pescatori sarà temporaneamente spostata all’altezza del civico 1A
- nel tratto compreso tra la Casa del Mutilato e il civico 1B scatterà il limite dei 30 km/h di velocità massima.
