RaFF Liguria 2025: 45 milioni investiti per rafforzare e valorizzare il patrimonio boschivo regionale
di Redazione
È stato presentato oggi il RaFF Liguria 2025, il rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale ligure, uno strumento fondamentale per analizzare, monitorare e orientare le politiche sul patrimonio boschivo regionale.
Ad aprire i lavori, l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha sottolineato l’importanza della programmazione per uno sviluppo equilibrato del territorio. “La pianificazione – ha spiegato Piana – è essenziale per trasformare gli obiettivi in azioni concrete. Il RaFF fornisce una base conoscitiva solida per guidare le nostre politiche. La Liguria, con la sua vocazione forestale, beneficia dei boschi per la tutela idrogeologica, la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il benessere delle comunità locali”.
Il rapporto evidenzia la crescente multifunzionalità delle foreste liguri e la necessità di una stretta collaborazione tra istituzioni, operatori e soggetti privati per valorizzare un territorio affascinante ma fragile. Tra il 2014 e il 2025, la Regione ha destinato oltre 45 milioni di euro a interventi di prevenzione, ripristino e innovazione forestale, con l’obiettivo di rendere le foreste non solo un patrimonio ambientale, ma anche una risorsa economica per l’entroterra.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova, Baby Kit 2026: supporto concreto per neonati e famiglie nei primi mesi di vita
26/01/2026
di Redazione
Flying Angels Foundation promuove i lasciti solidali per salvare un bambino ogni giorno
26/01/2026
di Redazione
Liguria, salgono a 29 i borghi tra i più belli d'Italia riconosciuti dall'Anci
25/01/2026
di Redazione