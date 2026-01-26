Genova: conservatorio Paganini, Davide Livermore dirige corso di perfezionamento

“La forma dei fantasmi - le forme musicali contenitori di drammaturgia” è il titolo della masterclass che Davide Livermore, tenore, attore, regista teatrale e direttore del Teatro Nazionale di Genova, terrà al Conservatorio “Niccolò Paganini”. L’appuntamento è previsto lunedì 2 febbraio, dalle 10 alle 13, nella sede dell’istituto ad Albaro, ed è aperto a studenti, professionisti e appassionati di musica e teatro.

L’iniziativa rafforza i rapporti già consolidati tra Conservatorio e Teatro Nazionale, che collaborano da anni in numerose produzioni. L’evento conferma l’impegno di entrambi nella promozione di una formazione interdisciplinare tra musica e teatro, offrendo nuove opportunità di scambi artistici e progetti congiunti che arricchiscono l’offerta culturale della città.

Per informazioni sul corso si può contattare il Conservatorio Paganini, tel. 010 3620747.

