Genova, Baby Kit 2026: supporto concreto per neonati e famiglie nei primi mesi di vita

Anche nel 2026 il Comune di Genova conferma il progetto “Baby Kit”, dedicato a tutti i bambini nati o adottati e residenti in città. L’iniziativa rappresenta un gesto simbolico, ma concreto, pensato per sostenere i genitori nei primi mesi di vita dei loro figli e rafforzare il legame educativo tra istituzioni, famiglie e territorio.





Avviato sette anni fa, il progetto è diventato un punto di riferimento per migliaia di famiglie: nel 2025 i nuovi nati a Genova sono stati 2.715, mentre i Baby Kit distribuiti sono stati 1.812. Dal 2026, grazie all’Agenda digitale di prenotazione, attiva da marzo, sarà più semplice prenotare il ritiro del kit e monitorarne la distribuzione in tempo reale.





Il Baby Kit contiene prodotti e sconti per mamma e bambino, ma soprattutto informazioni utili in più lingue sui servizi disponibili in città: dépliant della Biblioteca Internazionale De Amicis, materiali dei Servizi Consultoriali ASL 3, opuscoli sulla salute materno-infantile, promozione della lettura nella prima infanzia e informazioni sui servizi comunali e sulle modalità di accesso.





Dal 2026 è operativo anche il nuovo Centro per le Famiglie a Palazzo Tursi, che funge da punto unico per orientamento, accoglienza e sostegno alla genitorialità. Il Centro coordina i percorsi dei Primi Mille Giorni, progettati per accompagnare neogenitori e famiglie in cinque macro-zone della città. Questi percorsi, gestiti da esperti, affrontano tematiche relative ai primi 36 mesi di vita dei bambini e saranno supportati da un coinvolgimento più stretto di pediatri e ordini professionali.





“Il Baby Kit è molto più di un dono – sottolinea l’Assessora al Welfare Cristina Lodi – è un messaggio di vicinanza alle famiglie genovesi. Ogni bambino nato o accolto in adozione rappresenta una promessa di futuro, e il nostro compito è sostenere i genitori fin dai primi passi. Il Centro per le Famiglie sarà sempre più la casa della genitorialità, aperta e capace di costruire comunità.”





Tra gli obiettivi del 2026:





- Potenziare i servizi informativi e formativi per neogenitori e figure educative, diffondendo i Primi Mille Giorni sul territorio;





- Migliorare la distribuzione dei Baby Kit grazie all’Agenda digitale;





- Coinvolgere ospedali, centri nascita e consultori familiari;





- Ampliare la rete di sponsor e realtà associative;





- Geolocalizzare le risorse, inclusi i punti allattamento “baby pit stop”, promuovendo l’allattamento consapevole.





Con queste azioni, il Baby Kit diventa un simbolo concreto della volontà dell’Amministrazione di rafforzare le politiche familiari e accompagnare le famiglie genovesi fin dai primi passi della vita dei loro figli.

