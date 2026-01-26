Flying Angels Foundation promuove i lasciti solidali per salvare un bambino ogni giorno

“Il tuo lascito. Il suo viaggio verso la vita”: con questo messaggio, Flying Angels Foundation Ets inaugura la sua prima campagna di lasciti solidali, volta a garantire risorse stabili e durature per sostenere la missione dell’organizzazione: offrire voli salvavita ai bambini gravemente malati in tutto il mondo, permettendo loro di raggiungere ospedali capaci di curarli.





Fondata nel 2012, Flying Angels è l’unica organizzazione non profit al mondo specializzata nel trasporto aereo di minori gravemente malati verso strutture sanitarie quando nel loro Paese di origine non esistono alternative terapeutiche. Dalla sua nascita, la Fondazione ha assistito oltre 3.300 bambini in più di 90 Paesi, collaborando con 120 organizzazioni umanitarie e 150 ospedali, e finanziando oltre 6.500 voli, inclusi circa 80 missioni mediche nei Paesi in via di sviluppo.





Oggi Flying Angels riesce a far volare un bambino ogni 36 ore. Nonostante il risultato significativo, la Fondazione mira a fare ancora di più: salvare almeno un bambino al giorno entro il 2029. Un obiettivo ambizioso che richiede continuità operativa e risorse programmate, rese possibili soprattutto dai lasciti solidali, che trasformano un gesto individuale in un impatto duraturo.





“Un lascito solidale ci consente di disporre di risorse certe e costanti, fondamentali per rispondere subito alle richieste di aiuto, pianificare nuove missioni mediche e garantire continuità alle nostre attività – spiega Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation Ets. – È un gesto che non si esaurisce nel momento in cui viene compiuto, ma continua a volare nel tempo, proteggendo e accompagnando tanti bambini, offrendo loro la possibilità di crescere, giocare e sperare”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.