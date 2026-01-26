Attualità

Maltempo in arrivo: martedì notte forti piogge

di c.b.

18 sec
Maltempo in arrivo: martedì notte forti piogge
Piave Motori - Usato

Si preannuncia una settimana all'insegna del maltempo. A partire da domani, possibili nevicate dal versante padano di ponente, con diminuzione dello zero termico. Piogge intense, vento forte e mareggiate, invece, sulle coste, dalla serata di domani, fino al mattino di mercoledì. Due giornate di tregua fino a giovedì sera, poi un probabile peggioramento delle condizioni per tutto il weekend.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: