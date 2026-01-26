Maltempo in arrivo: martedì notte forti piogge
di c.b.
18 sec
Si preannuncia una settimana all'insegna del maltempo. A partire da domani, possibili nevicate dal versante padano di ponente, con diminuzione dello zero termico. Piogge intense, vento forte e mareggiate, invece, sulle coste, dalla serata di domani, fino al mattino di mercoledì. Due giornate di tregua fino a giovedì sera, poi un probabile peggioramento delle condizioni per tutto il weekend.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova, Baby Kit 2026: supporto concreto per neonati e famiglie nei primi mesi di vita
26/01/2026
di Redazione
Flying Angels Foundation promuove i lasciti solidali per salvare un bambino ogni giorno
26/01/2026
di Redazione
Liguria, salgono a 29 i borghi tra i più belli d'Italia riconosciuti dall'Anci
25/01/2026
di Redazione