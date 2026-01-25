Liguria, salgono a 29 i borghi tra i più belli d'Italia riconosciuti dall'Anci

PIEVE DI TECO - Salgono a ventinove i borghi liguri inseriti nel circuito 'I borghi più belli d'Italia', riconosciuti dall'omonima associazione nata nel 2002 all'interno della Consulta del Turismo dell'Anci. "Siamo la quarta regione per numero di riconoscimenti a livello nazionale", spiega l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi alla consegna del riconoscimento a Pieve di Teco (Imperia).

Undici i borghi premiati in Provincia di Imperia: Apricale, Badalucco, Ceriana, Cervo, Diano Castello, Lingueglietta, Perinaldo, Seborga, Taggia, Triora e da oggi Pieve di Teco. Nove in Provincia di Savona: Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Colletta di Castelbianco, Finalborgo, Laigueglia,

Millesimo, Noli, Verezzi, Zuccarello. Due nella Città Metropolitana di Genova: Campo Ligure e Moneglia. Sette nella Provincia della Spezia: Brugnato, Deiva Marina, Framura, Montemarcello, Tellaro, Varese Ligure e Vernazza.

La Liguria, con 29 borghi riconosciuti, si piazza dunque al quarto posto nella classifica delle regioni dopo Umbria (33), Marche (32) e Toscana (30). "Con Pieve di Teco salgono a 29, di cui 11 nell'imperiese, i borghi liguri che ottengono il prestigioso riconoscimento, che fanno della nostra regione la quarta d'Italia - commenta Lombardi -. L'onorificenza premia Pieve di Teco per la qualità del centro storico, la tutela del patrimonio e l'impegno costante della comunità locale. Si tratta di una certificazione di eccellenza, non di un titolo simbolico: l'ingresso nel circuito avviene solo dopo una valutazione rigorosa basata su criteri architettonici, storici, urbanistici e di vivibilità. Pieve di Teco rappresenta quindi un modello di borgo dell'entroterra ligure, capace di coniugare identità storica, ottimi servizi e attrattività turistica: è diventato un punto di riferimento per tutta l'Alta Valle Arroscia. Il traguardo raggiunto oggi è sì importante, ma è anche un punto di partenza per nuove progettualità, reti territoriali e azioni di

promozione coerenti con un modello di sviluppo turistico equilibrato e di qualità".





