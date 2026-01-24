Genova si aggiudica finanziamento per pensiline "verdi"

Il Comune di Genova si è aggiudicato un finanziamento di 75.000 euro della Regione Liguria, nell'ambito del progetto europeo PRiSMaMED2 (Piano Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo - fase 2), per la realizzazione di una o più pensiline con copertura a verde pensile e arredi in materiale riciclato. Il progetto ha come obiettivo la tutela della biodiversità nelle zone marittime portuali grazie al riutilizzo di materie prime provenienti dal recupero di reti da pesca/acquacoltura, in una triplice ottica di incremento della sostenibilità ambientale, economia circolare e migliore fruibilità delle aree portuali.

"Grazie a questo finanziamento, che premia la bontà del progetto presentato dai nostri uffici, andremo a realizzare, in area costiera, uno o più percorsi ombreggiati tramite pensiline verdi, fruibili dagli utenti e dotati di arredi in materiale riciclato - dichiara l'assessora all'Urbanistica e al Verde urbano Francesca Coppola - Un'azione pilota che punta a creare, con la realizzazione di vere e proprie installazioni artistiche, delle piccole ma significative isole di conservazione della biodiversità vegetale, utili a ridurre la superficie cementizia esposta al sole e a migliorare la percezione dello spazio pubblico, configurandosi inoltre come primi tasselli di "infrastruttura verde" nel contesto urbano".

