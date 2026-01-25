Genova rende omaggio agli Alpini: a Staglieno la commemorazione di Nikolajewka

La città ha ricordato questa mattina l’anniversario della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la drammatica ritirata di Russia, uno degli episodi più tragici e simbolici della storia del Corpo degli Alpini.





La cerimonia si è svolta, come da tradizione, al Cimitero Monumentale di Staglieno, davanti al Monumento all’Alpino, grazie all’impegno delle sezioni locali dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), custodi di una memoria che Genova continua a preservare e trasmettere.





Nikolajewka segnò l’estremo tentativo degli Alpini italiani di spezzare l’accerchiamento dell’Armata Rossa e aprirsi una via di salvezza dopo settimane di marce estenuanti, gelo estremo e perdite devastanti. Un sacrificio umano enorme che ancora oggi richiama ai valori del coraggio, della solidarietà e del senso del dovere.





Nel corso della commemorazione sono stati resi gli onori alle tombe delle Medaglie d’Oro al Valor Militare Gildo Cuneo, Italo D’Eramo e Carletto Gavoglio, oltre a quelle di Carlo Giordana ed Ettore Erizzo, già presidente nazionale dell’ANA. Sono quindi state deposte le corone al Monumento all’Alpino, ai Caduti e Dispersi in terra di Russia e ai Caduti senza Croce, seguite dalla Santa Messa al campo.





Alla cerimonia hanno partecipato per la Regione l'assessore Alessio Piana e per il Comune il consigliere delegato alla 97ª Adunata degli Alpini, Vittoria Canessa Cerchi: "Ricordare Nikolajewka – ha dichiarato Vittoria Canessa Cerchi – significa rendere omaggio non solo agli Alpini caduti nella campagna di Russia, ma a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nelle guerre. È un dovere civile e morale, soprattutto verso le giovani generazioni, affinché il ricordo del dolore e del sacrificio diventi monito di pace e di responsabilità collettiva".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.