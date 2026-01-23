Radar, le 10 domande alla vice presidente della Liguria Simona Ferro

Giovani, formazione e sport come leve strategiche per lo sviluppo della Liguria. È questa la bussola indicata da Simona Ferro, da pochi giorni vice presidente della Regione, che a Radar ripercorre il suo percorso e fissa le priorità politiche del nuovo incarico.

Profilo – Avvocato genovese, classe 1969, Ferro arriva alla vice presidenza dopo anni di lavoro istituzionale e tre mandati nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Confermata nel 2024 con ampio consenso, mantiene anche le deleghe a formazione e lavoro: «Governare il futuro senza occuparsi delle competenze è fantascienza amministrativa».

Priorità – Al centro dell’azione regionale ci sono i giovani. «Non sono solo il futuro, sono il nostro presente», spiega Ferro, sottolineando l’importanza dell’ascolto e della costruzione di servizi che rispondano ai bisogni reali delle nuove generazioni.

Formazione – La Regione punta a rafforzare il legame tra scuola, università e mondo produttivo, valorizzando anche percorsi alternativi ai licei. Centrale la formazione professionale, vista come strumento per accompagnare i ragazzi verso un mestiere e ridurre la fuga dei talenti.

Lavoro – Un’attenzione particolare è rivolta ai settori con maggiore domanda occupazionale, come la Blue Economy. «Viviamo sul mare: lì dobbiamo creare competenze e opportunità», afferma la vice presidente, evidenziando anche l’impegno sulle pari opportunità e sull’accesso delle donne a questi ambiti.

Sport e cultura – Ferro respinge l’idea che siano settori “non essenziali”. Lo sport è descritto come investimento educativo e sociale, mentre la cultura come leva di crescita e inclusione, con progetti mirati a coinvolgere i giovani nei teatri e nelle istituzioni culturali.

Metodo – Deleghe ampie e agenda fitta, gestite con organizzazione e lavoro di squadra. «Rispondere ai cittadini è un dovere, anche quando la risposta è negativa», sottolinea, rivendicando uno stile amministrativo improntato alla concretezza.









