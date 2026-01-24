Neve a Savignone, Comune in campo: mezzi attivi e territorio monitorato

La neve è arrivata puntuale a Savignone e nelle frazioni, imbiancando il territorio come previsto dalle previsioni meteo. Il Comune ha attivato già dalle scorse ore la macchina operativa per garantire sicurezza e viabilità, mentre è attesa una nuova allerta gialla.

Neve – La prima nevicata della stagione ha interessato l’intero territorio comunale di Savignone. Fin dalle prime ore, il paese si è svegliato sotto una coltre bianca che ha trasformato il panorama in uno scenario invernale tipico delle località di montagna.

Macchina comunale – Il piano neve è scattato con anticipo: già da ieri è stato effettuato lo spargimento preventivo di sale sulle strade, mentre dalla mattina sono entrati in azione i mezzi spazzaneve, distribuiti nelle diverse zone del Comune per monitorare e intervenire in caso di necessità.

Interventi – Dal Comune ricordano che per una pulizia efficace e per evitare danni al manto stradale è necessario attendere almeno 10-15 centimetri di accumulo. Le operazioni vengono quindi calibrate in base all’intensità delle precipitazioni e alle condizioni della carreggiata.

Sicurezza – Resta in vigore l’obbligo, dal 15 novembre al 15 aprile, di circolare con pneumatici invernali o con catene a bordo. Un richiamo importante per garantire la sicurezza degli automobilisti, soprattutto in presenza di nevicate o ghiaccio.

Sindaco – “Oggi si attende una nuova allerta gialla e allora chi può si goda questo pittoresco weekend con paesaggi d’alta montagna – spiega il sindaco Antonio Bigotti –. Il territorio è costantemente monitorato. È un sabato di gioia per i savignonesi, bambini e non, che si sono svegliati con il paese innevato”.

