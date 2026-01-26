A Rapallo giovedì 29 il 1° Forum Nazionale di Telenord su Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico Locale del Futuro

Si svolgerà giovedì 29 gennaio 2026, presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo (GE), il 1° Forum Nazionale “Sostenibilità e innovazione nella mobilità urbana e nel TPL del futuro”, promosso da Telenord - TN Events & Media e realizzato in collaborazione con l’Istituto Ligure del Consumo. L’iniziativa coinvolge istituzioni, imprese e operatori del settore per un confronto operativo sui grandi temi del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, guardando al futuro delle città e dei territori.

Massimiliano Monti, editore di Telenord, ha dichiarato: "Con questo Forum vogliamo mettere al centro del dibattito pubblico il futuro della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale, puntando su innovazione, sostenibilità e collaborazione tra imprese, istituzioni e cittadini. È fondamentale creare un confronto concreto e operativo tra chi progetta, gestisce e vive ogni giorno la mobilità, per costruire insieme modelli efficaci e sostenibili al servizio delle comunità".



Il programma si aprirà alle ore 10.15 con i saluti istituzionali di Massimiliano Monti, Editore di Telenord, Giorgio Tasso, Vicesindaco del Comune di Rapallo, Marco Scajola, Assessore Regionale all’Urbanistica, Edilizia, Trasporti e Rigenerazione Urbana (intervento in video messaggio) e Gianfrancesco Romeo, D.G. Concorrenza del MIMIT.

Dalle 10.30 si entrerà nel vivo dei lavori con la prima sessione dedicata a Smart Mobility, rigenerazione urbana e nuovi modelli di governance, in cui si parlerà di best practices nazionali e internazionali, transizione ecologica nel TPL, integrazione tra reti gomma e ferro, accessibilità e interscambio modale. Interverranno Gianni Scarfone, A.D. di TEB (Tramvie Elettriche Bergamasche), Luigi Di Stasio, Dir. Manutenzione di CTM Cagliari, Calogero Taibi, A.D. di HESS Italia e Walter Finkbohner, esperto di pianificazione dei trasporti ed ex Direttore Regionale delle Ferrovie Federali Svizzere.

A seguire la seconda sessione su Le tecnologie digitali al servizio del trasporto ferroviario e del TPL, con focus sulle sinergie tra imprese, istituzioni e consumatori e la presentazione del progetto “digitalmentis”. Parteciperanno Riccardo Battaglini, Dir. Centrale Business e Servizi di Liguria Digitale, Luca Lazzoni, Dir. Ufficio Investimenti TPL e PRIIMT Regione Liguria, Tiziano Savini, Dir. Reg. Liguria di FS - Trenitalia e Giovanni Ferrari, Pres. della Casa del Consumatore.

Alle ore 12 spazio alla terza ed ultima sessione intitolata Nuove frontiere per il TPL, dedicata alla digitalizzazione della gestione, flotte elettriche e a idrogeno, sistemi filoviari innovativi e infrastrutture di ricarica. Interverranno Fabio Gregorio Resp. Innovazione, Servizi e Tecnologia TPL di AMT Genova, Piero Sassoli Dir. Gen. Tiemme, Eleonora Paone di TUA Abruzzo, Ezio Castagna Dir. I.T. Ingegneria dei Trasporti, Davide Chignoli A.D. Centro Studi Diagramma, Simone Mantero A.D. Knorr-Bremse Rail Systems Italia e Maurizio Di Lorenzo P.M. Bigo Solutions.



Il programma è stato curato da IIC – Istituto Internazionale delle Comunicazioni.